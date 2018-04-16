Головкин: Альварес ни капли не сожалеет о случившемся, он – ужасный человек

Геннадий Головкин критично высказался о Сауле Альваресе.

Чемпион WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин считает, что Сауль Альварес, на самом деле, не жалеет о том, что их реванш сорвался и назвал мексиканца ужасным человеком.



"Все считают Сауля Альвареса большой звездой, но это не так. На прошлой пресс-конференции он сказал, что вынужден отказаться от боя и извиняется за это. Это просто сумасшествие, безумие для болельщиков. Он совсем не сожалеет. Он не такая уж яркий персонаж в боксе, каким хочет казаться. Альварес - ужасный человек", - цитирует Головкина Daily Express.

Ранее промоутер Головкина заявил, что казахстанец не будет боксировать с Деревянченко 5 мая.

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