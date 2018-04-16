Усик – Гассиев: Лебедев выступит в андеркарде боя

Россиянин не выходил на ринг с июля прошлого года.

Российский тяжеловес Денис Лебедев (30-2, 22 КО) вернется на ринг в андекарде финального боя Всемирной суперсерии бокса между Муратом Гассиевым (23-0, 19 КО) и Александром Усиком (14-0, 11 КО), сообщает RingPolska.

Последний раз Лебедев проводил бой в июле 2017 года. Тогда единогласным решением судей он победил австрийца Марка Флэнегана.

Напомним, финал WBSS запланирован на лето 2018 года. Напомним, на место проведения боя претендует Россия.

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