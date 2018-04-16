Переключиться на мобильную версию

Усик – Гассиев: Лебедев выступит в андеркарде боя

Комментариев: 1
Россиянин не выходил на ринг с июля прошлого года.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
instagram.com/denislebedev_official

Российский тяжеловес Денис Лебедев (30-2, 22 КО) вернется на ринг в андекарде финального боя Всемирной суперсерии бокса между Муратом Гассиевым (23-0, 19 КО) и Александром Усиком (14-0, 11 КО), сообщает RingPolska.

Последний раз Лебедев проводил бой в июле 2017 года. Тогда единогласным решением судей он победил австрийца Марка Флэнегана.

Напомним, финал WBSS запланирован на лето 2018 года. Напомним, на место проведения боя претендует Россия.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Денис Лебедев, Александр Усик, Мурат Гассиев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ЛапотьЛабутен  (аноним)  16.04.2018, 12:16
Оценка:  0
ЛапотьЛабутен
Оно ему надо)))). Старый уже лебедь, ветхий, пора на пенсию)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь