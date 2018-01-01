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Боб Арум хочет организовать бой Головкина с Муратой

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Промоутер хотел бы организовать бой в случае, если поединок с Альваресом не состоится.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
instagram.com/gggboxing

Промоутер Боб Арум рассказал, что хотел бы организовать поединок между казахстанским боксером Геннидием Головкины м и японцем Ретой Муратой. 

"Очевидно, что многое будет зависеть от обстоятельств. Если Альварес в итоге не захочет боя с Головкиным, то можно провести бой Геннадия с Ретой Муратой. Это было бы невероятно. Но даже если бой Головкина и Альвареса состоится и Геннадий победит, это будет тот бой, который можно организовать. Мурата хочет драться с лучшими, но больше всего он хотел бы сразиться с Головкиным". - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Головкин не будет проводить бой с Деревянченко 5 мая.

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Теги: Боб Арум, Геннадний Головкин, Рета Мурата, Сауль Альварес
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