Боб Арум хочет организовать бой Головкина с Муратой

Промоутер хотел бы организовать бой в случае, если поединок с Альваресом не состоится.

Промоутер Боб Арум рассказал, что хотел бы организовать поединок между казахстанским боксером Геннидием Головкины м и японцем Ретой Муратой.

"Очевидно, что многое будет зависеть от обстоятельств. Если Альварес в итоге не захочет боя с Головкиным, то можно провести бой Геннадия с Ретой Муратой. Это было бы невероятно. Но даже если бой Головкина и Альвареса состоится и Геннадий победит, это будет тот бой, который можно организовать. Мурата хочет драться с лучшими, но больше всего он хотел бы сразиться с Головкиным". - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Головкин не будет проводить бой с Деревянченко 5 мая.

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