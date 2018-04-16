Головкин не будет проводить бой с Деревянченко 5 мая - промоутер

Том Леффлер заявил, что Сергей Деревянченко не станет соперником Геннадия Головкина в бою 5 мая.

Промоутер обладателя титулов WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что пока не нашел соперника для своего подопечного, но им точно не станет украинец Сергей Деревянченко, являющийся официальным претендентом на пояс IBF.

"Головкин сказал мне, что хочет боксировать 5 мая, и я делаю все возможное, чтобы это осуществить. 5 мая Головкин не будет драться с Сергеем Деревянченко. Если Деревянченко подождет до следующего раза, то ему это никак не повредит. Мы не против боя с Деревянченко, но обязательное назначение... Такой поединок должен продвигаться правильно. Чем больше мы сможем его раскрутить, тем лучше.

Давайте дождемся 18 апреля, тогда у нас будет представление о том, что произойдет 5 мая и в сентябре, а также что будет с IBF. Сейчас мы не можем ответить на все вопросы, но, надеюсь, к середине недели многое прояснится", - цитирует Леффлера boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что Деревянченко может оспорить титул IBF с Джейкобсом, если Головкина лишат пояса.

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