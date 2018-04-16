Кличко: Бой с Уайлдером опасен для Джошуа

Владимир Кличко прокомментировал потенциальный поединок Джошуа - Уайлдер.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко считает Деонтея Уайлдера опасным соперником для Энтони Джошуа, при этом, оставляет британцу хорошие шансы на победу в их потенциальном поединке.

По словам украинца, Уайлдер обладает хорошей скоростью и силой.

"Бой с Уайлдером опасен для Джошуа. Я не говорю, что Джошуа не выиграет, но в Уайлдере есть что-то особенное. Из-за его веса он обладает очень хорошей скоростью. У него сильные руки, и при этом он очень ловкий. Возможно, у него непонятная техника, но он знает, как и куда бить. В бою с ним сложно защищаться, потому что никогда не знаешь, с какой стороны прилетит удар. У Джошуа хорошие шансы, но Уайлдер быстрее его", - цитирует Кличко BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко сравнил Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

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