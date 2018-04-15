Хэй завершит карьеру, если проиграет в реванше с Беллью

Дэвид Хэй сделал громкое заявление, пообещав уйти из бокса.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй заявил, что точно покинет бокс в случае поражения от Тони Беллью в реванше.

"Фактом является то, что даже если я выиграю бой с Беллью, но не буду при этом выглядеть достойно, то закончу карьеру. Мне 37, скоро будет 38 лет, и если бой не будет зрелищным в моем исполнении то я завершу карьеру. Если же я проиграю, то сто процентов покину бокс", - цитирует Дэвида Хэя BoxingScene.

Напомним, что бой-реванш Хэй – Беллью состоится 5 мая. Первый бой завершился техническим нокаутом в пользу Беллью.

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