Кличко: Джошуа намного лучше Фьюри, такие, как Тайсон не остаются надолго

Владимир Кличко высказал отношение к Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что Тайсону Фьюри не хватает дисциплины и такие, как он не держатся долго на вершине.

"Джошуа намного лучше Фьюри, он всесторонне развивается. У него хорошая техника и он пользуется своими преимуществами в массе и силе удара. Он быстро учится. А Фьюри только говорит. Такие, как он, не остаются надолго. Им обычно не хватает дисциплины. И в Тайсоне я вижу эту проблему. Мотивация - это отлично, но она может уйти, а дисциплина остается навсегда. Думаю, что Фьюри будет трудно вернуться на вершину", - рассказал Кличко в интервью The Sunday Times.

Ранее Кличко рассказал, как долго думал о реванше с Джошуа.

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