Президент WBC: Нельзя обвинять Альвареса в умышленном употреблении допинга

Маурисио Сулейман в очередной раз высказал поддержку мексиканскому боксеру.

Президент WBC Маурисио Сулейман признался, что реакция СМИ и болельщиков на обнаружение допинга у Сауля Альвареса разочаровала его. Он считает, что мексиканца нельзя обвинять в умышленном употреблении запрещенного вещества.

"Конечно, Канело - это эталон мексиканского боксера, он самый популярный и успешный, но кроме него есть и другие талантливые бойцы. В Мексике есть Берчелт, Луис Нери, Оскар Вальдес, Рэй Варгас, Лео Сантакрус.

Меня разочаровало не столько то, что у Канело обнаружили допинг, сколько реакция на это СМИ и болельщиков. Каждый имеет право на расследование прежде, чем его начнут обвинять и критиковать. В 2011 году у 109 участников чемпионата мира U17 в Мексике из 208 было найдено в организме это вещество. Есть и другие примеры. Я поддерживаю Альвареса и считаю, что его нельзя обвинять в употреблении допинга. В недисциплинированности - да, но не в умышленном обмане", - цитирует слова Сулеймана BoxingScene.

Ранее президент WBC заявил, что Головкину мешают выйти на бой 5 мая.

Напомним, что 5-го мая в Лас-Вегасе Сауль Альварес должен был встретиться с Геннадием Головкиным, но мексиканец отказался от поединка. Канело сдал положительный доппинг-тест и был отстранен о боев.

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