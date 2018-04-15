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Ломаченко в футболке супергероя показал, как готовится к бою с Линаресом

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Василий Ломаченко продолжает свою подготовку к поединку против Хорхе Линареса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко выложил в Instagram очередное видео со своего тренировочного лагеря. Боксер в футболке супергероя из комиксов "Капитан Америка" готовится к бою против Хорхе Линареса, который должен состоятся 12-го мая на арене театра Madison Square Garden.

"Не обращайте внимания на тех, кто говорит за вашей спиной. Они позади вас по какой-то причине", – написал Ломаченко под видео.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес пройдет 12-го мая в городе Нью-Йорк (США).

Ранее Ломаченко показал капу, с которой проведет следующий бой. Также наш боксер "в стиле ниндзя" поработал на груше.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.04.2018, 16:42
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Бой куплен. хули готовиться..
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