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Фьюри: Если Джошуа хочет попасть в меня, пусть бросит горсть риса

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Тайсон Фьюри дал ценный совет Энтони Джошуа.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не верит, что чемпион мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа сможет победить его.

"Я могу дать подсказку Джошуа. Если он хочет попасть в меня, то пусть возьмет горсть риса и бросит в меня. Это его единственная возможность хоть как-то достать меня. Других шансов у него нет. Кроме того, он по габаритам сильно уступает мне. Сомневаюсь, что он выстоит под мощью моих ударов", – сказал Фьюри в интервью Daily Mail.

Напомним, что Фьюри официально объявил о своем возвращении в бокс. Британец вернется на ринг 9-го июня поединком в Манчестере. Соперник Фьюри до сих пор неизвестен. 

Ранее Фьюри заявил, что Деонтей Уайлдер лучший куче д***ма из тяжеловесов. Также Фьюри заявил, что мечтает снова стать толстым, однако сейчас у него есть работа. 

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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