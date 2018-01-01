Фьюри: Если Джошуа хочет попасть в меня, пусть бросит горсть риса

Тайсон Фьюри дал ценный совет Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не верит, что чемпион мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа сможет победить его.

"Я могу дать подсказку Джошуа. Если он хочет попасть в меня, то пусть возьмет горсть риса и бросит в меня. Это его единственная возможность хоть как-то достать меня. Других шансов у него нет. Кроме того, он по габаритам сильно уступает мне. Сомневаюсь, что он выстоит под мощью моих ударов", – сказал Фьюри в интервью Daily Mail.

Напомним, что Фьюри официально объявил о своем возвращении в бокс. Британец вернется на ринг 9-го июня поединком в Манчестере. Соперник Фьюри до сих пор неизвестен.

Ранее Фьюри заявил, что Деонтей Уайлдер лучший куче д***ма из тяжеловесов. Также Фьюри заявил, что мечтает снова стать толстым, однако сейчас у него есть работа.

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