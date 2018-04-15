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Кличко: Если бы мама меня благословила, без раздумий пошел на реванш с Джошуа

Комментариев: 4
Владимир Кличко рассказал, сколько дней думал о реванше с Энтони Джошуа.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, почему не согласился на реванш с Энтони Джошуа.

"Было несколько людей, к мнению которых я собирался прислушаться. Это люди, которые значат много для меня. Я ждал, пока моя мама скажет: "Сынок, уделай его". Если бы она меня благословила, без раздумий я бы пошел на реванш.

Но моя мама умная женщина. Она сказала: "Сын, чтобы ты не сделал, я поддержу тебя". Я ответил примерно такое: "Черт, мама, можешь просто сказать мне, что сделать". Надо было что-то, чтобы окончательно принять решение.

Помню, как Ангела Меркель однажды сказала, что когда ей надо принять ответственное решение, она дает себе много времени. Я думал о своем – около 100 дней. В конце концов важнейшая вещь в том, что я хочу успешным в следующей карьере. Я больше мотивирован следующим разделом в жизни, чем возможностью взять реванш", – сказал Кличко в интервью The Times.

Напомним, что Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  15.04.2018, 15:25
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гость
Дебил долго думал. что бы сказать такое. Жаден до денег видимо уже кончаются деньги готов лечь костями на ринге ..Химия вышла уже можно еще заряжаться..Сразу нельзя было выходить по этой причине..
ГyнВсемогущий    15.04.2018, 15:23
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
Всегда знал что каждый пассивный голубок является маменькиным сынком...Тьфу!Володенька,шалун,ты окончательно меня разочаровал.
ГyнВсемогущий    15.04.2018, 15:23
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
Всегда знал что каждый пассивный голубок является маменькиным сынком...Тьфу!Володенька,шалун,ты окончательно меня разочаровал.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    15.04.2018, 15:13
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Вернется Вова, бои сдал.
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