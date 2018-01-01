Ирландец О'Салливан рассказал, почему не удалось организовать бой с Головкиным

Гари О'Салливан по-прежнему хочет драться с Головкиным.

Ирландский боксер Гари О'Салливан рассказал, почему не удалось провести бой против чемпиона в среднем весе по версии WBA, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина.

"Поединок Головкина состоится не на платной платформе, не на PPV. Соответственно, гонорары не те, которые должны быть. Они больше недели тянули кота за хвост, но до конкретики дело так и не дошло. Единственное, гонорар с каждым днем становился все скромнее. Все было так: они сперва сделали предложение, на которое я сразу же согласился. Но позже они предложили мне только половину ранее оговоренной суммы.

Я был на седьмом небе, когда мне предложили бой с Головкиным. Согласился без раздумий. Но теперь мне кажется, они не искали средневеса. Они искали бойца первой средней категории (до 69,9 килограмма). Кого-то попроще, менее опасного. Но я по-прежнему хочу драться с Головкиным. Все, что мне надо – больше времени на подготовку и больше денег", – цитирует О'Салливана ресурс vringe.com.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко и Дэниэл Джейкобс оспорят титул IBF, которого может лишится Геннадия Головкин. Также промотуер украинца призвал Головкина отдать чемпионский пояс.

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