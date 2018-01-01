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Деревянченко и Джейкобс оспорят титул IBF, которого может лишится Головкин

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Геннадий Головкин никак не может найти замену Саулю Альваресу.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxingscene.com

Международная боксерская федерация (IBF) может лишить казахстанца Геннадия Головкина чемпионского пояса в среднем весе. Дело в том, что после того, как Сауль Альварес отказался от поединка с Головкиным, ему никак не могут подобрать нового соперника. 

Обязательным претендентом на бой с Головкиным 5-го мая является украинец Сергей Деревянченко, однако менеджеры Геннадия не собираются организовывать данный поединок, так как считают, что у них мало времени для раскрутки боя. 

Если же казахстанца лишат титула IBF, то за него поспорят все тот же Деревянченко и американец Дэниэль Джейкобс. Эту информацию подтвердил и промоутер Джейкобса Кейт Конноли.

"Такая вероятность есть. Деревянченко может сражаться со следующим парнем, который идет в рейтинге вслед за ним. Таковым будет Джейкобс. И мы легко бы могли организовать их встречу за титул IBF. Я не собираюсь лишать Деревянченко и Джейкобса шансов стать чемпионом мира, если они оба этого захотят", – сказал функционер в комментарии boxing247.com.

Ранее сообщалось, что Головкины может не выйти на ринг 5-го мая. Также промоутер Деревяченко призвал Головкина отдать чемпионский пояс.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, Дэниэл Джейкобс
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