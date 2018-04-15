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Джошуа намерен развлечься в бою с Уайлдером

Комментариев: 2
Энтони Джошуа готов устроить яркий поединок против Деонтея Уайлдера.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа уверяет, что будет рисковать в возможном поединке против Деонтея Уайлдера, так как намерен нокаутировать американца.

"В бою с Уайлдером я собираюсь драться сердцем. Я хочу вернуться к войне на ринге. Я могу потерять пояса, но в то же время я хочу развлечься.

В течение 20 боев я радовал болельщиков нокаутами. Мне хотелось нокаутировать Паркера, но было так же важно завоевать пояс WBO. Я учусь на своих боях, и теперь я буду рисковать", – приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

Добавим, что промоутер британца Эдди Хирн сделал первое предложения представителям Уайлдера о будущем бое в размере 12,5 миллионов долларов. В свою очередь, промоутер Деонтея высмеял подобную попытку представителей Джошуа.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа назвал свои условия на бой против Деонтея Уайлдера.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.04.2018, 09:26
Оценка:  0
гость
Поветкин тебя развлечет . Такого накаченного до самой задницы и проверки все до фени...
гость  (аноним)  15.04.2018, 09:14
Оценка:  -1
гость
Пи. з..бол не куда ты не выйдешь.
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