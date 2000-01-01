Президент WBC: Головкину мешают выйти на ринг

Маурисио Сулейман выразил поддержку казахскому боксеру.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Marca выразил поддержку Геннадию Головкину в связи с его трудностями по поиску соперников на 5 мая.

"Кто станет соперником Головкина? Ему заблокировали всех. Комиссии, промоутеры, телевидение и другие организации из мира бокса - они блокируют ему выход на ринг. Предлагали многие, но в конечном итоге они отвергнуты.

Головкин готовился к бою своей жизни и принял все условия ради реванша. Теперь ему надо сохранить дату - 5 мая. Я считаю, что справедливо было бы защитить боксера, который действует в рамках правил. WBC безоговорочно поддерживает Головкина.

Бой Головкин - "Канело" в 2019 году? Это будет зависеть от решения NSAC 18 апреля. Предполагается, что он получит временную дисквалификацию. Из ее срока будет понятно - есть ли шанс увидеть этот бой в 2018 или 2019 году", - сказал Сулейман.

Напомним, что 5-го мая в Лас-Вегасе Головкин должен был биться против Сауля Альвареса, однако мексиканец отказался от поединка. Канело сдал положительный доппинг-тест и был отстранен о боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

Также появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!