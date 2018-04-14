Роберт Гарсия: Не удивлюсь, если Линарес победит Ломаченко

Известный американский тренер считает, что у Линареса есть козыри перед Ломаченко.

Американский тренер Роберт Гарсия в интервью Fight Hub TV прокомментировал запланированный на 12 мая бой украинца Василия Ломаченко и кубинца Хорхе Линареса.

"Это великолепный бой. Знаете, многие не дают Линаресу шанса. Линарес обладает отличными навыками. Линарес выше. Полагаю, размах рук у него больше. Он быстр. Думаю, у Линареса есть хорошие шансы. Я склоняюсь к победе Ломаченко, но не думаю, что она будет легкой

Ломаченко никогда не дрался с таким крупным и талантливым соперником как Линарес. Ломаченко выглядел великолепно против такого парня как Ригондо, из первого полулегкого веса. Кто еще? Полулегковесы, которые поднимались в весе, - он имел возможность доминировать и играть с ними. Но я не думаю, что он сможет делать это с Линаресом", - сказал Гарсия, который в числе прочих тренирует своего брата Майки Гарсию.

"Линарес прекрасный боец, очень талантливый. Думаю, это будет отличный бой. Я ставлю на Ломаченко, но потому, что Линарес уже был в тяжелых боях, где он получал рассечения или еще что-нибудь подобное, и по каким-то причинам он проигрывал, но если подобного не произойдет, я даю Линаресу хороший шанс. Я ставлю на Ломаченко, но не удивлюсь, если Линарес сумеет победить", - добавил Гарсия.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес пройдет 12-го мая в городе Нью-Йорк (США).

Ранее Ломаченко показал капу, с которой проведет следующий бой, а после этого поработал на груше в стиле ниндзя.

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