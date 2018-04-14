Усику пофиг, где драться с Гассиевым, он нереально уверен в себе – комментатор

Алексей Андронов – о предстоящем бое между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о месте проведения финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

"Пока роскомнадзор воюет с телеграмом (и играет 5 на 3), продолжаются пляски с бубном вокруг боя Усик – Гассиев. Никто не хочет поединка в Джидде – это такая же глупость, как ЧМ по хоккею в условной Эфиопии.

Наши хотят боя в России. Готовы щедро платить. Усику, в общем, пофиг, он нереально уверен в себе.

Но мне кажется, этой встречи не должно быть ни в России, ни в Украине. Нельзя допустить, чтобы потоки политического дерьма испортили классный бокс.

Мне кажется, нужно боксировать в Риге или Минске. Или хотя бы в Хельсинки. В хоккейном дворце", – написал Алексей Андронов в своем Telegram-канале.

Напомним, изначально финал WBSS Усик – Гассиев должен был пройти 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), однако организаторы турнира перенесли его на лето.

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