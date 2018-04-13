В стиле ниндзя: Ломаченко поработал на груше

Украинский боксер продолжает готовиться к очередному бою.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает подготовку к бою с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Фрагментом одной из тренировок украинец поделился в социальной сети Instagram, подписав ролик следующий образом: "Стиль ниндзи".

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 13 Апр 2018 в 7:43 PDT

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес пройдет 12-го мая в городе Нью-Йорк (США).

Ранее наш боксер показал капу, с которой проведет следующий бой.

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