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В стиле ниндзя: Ломаченко поработал на груше

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Украинский боксер продолжает готовиться к очередному бою.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает подготовку к бою с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Фрагментом одной из тренировок украинец поделился в социальной сети Instagram, подписав ролик следующий образом: "Стиль ниндзи".

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес пройдет 12-го мая в городе Нью-Йорк (США).

Ранее наш боксер показал капу, с которой проведет следующий бой.

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Теги: бокс, видео, Василий Ломаченко, тренировка
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