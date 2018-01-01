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Чемпионский бой украинца перенесен из-за травмы соперника

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Роман Головащенко выйдет на ринг в начале лета.
Роман Головащенко
Роман Головащенко
instagram.com

Поединок украинского боксера Роман Головащенко (19-1, 17 КО) за титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе перенесен.

Соперник украинца обладатель пояса южноафриканец Кевин Лерена травмировался и бой с украинцем был перенесен на июнь. Об этом в социальных сетях объявил Головащенко.

"Друзья, вынужден вам сообщить, что мой титульный бой перенесен. Во время тренировочного процесса соперник получил травму и не сможет полноценно подготовиться к поединку. Я желаю скорейшего выздоровления Кевину. Уверен, вместе мы покажем классный бокс – только немного позже. Бой состоится 2 июня. Спасибо всем за поддержку", - заявил Головащенко.

Ранее сообщалось, что поединок Усика с Гассиевым перенесли

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Теги: Роман Головащенко, бокс
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