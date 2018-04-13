Сауль Альварес перенес операцию на колене
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес перенес операцию на правом колене.
"Мне пришлось пройти операцию по артроскопии для восстановления внутреннего бедренного хряща и устранить патологическую складку в моем правом колене. Спасибо за беспокойство! Через три-четыре недели я буду, как новый", - написал Альварес в Instagram.
Les comparto que el día de hoy tuve que ingresar a una cirugía de artroscopia para resanar el cartílago femoral interno y eliminar una plica patológica de mi rodilla derecha. Desmiento la información errónea publicada por el el presidente de Golden Boy Eric Gomez. Gracias por preocuparse!! Y dentro de 3 a 4 semanas ya estaré como nuevo 😬👊🏻
Напомним, что 5-го мая в Лас-Вегасе Сауль Альварес должен был биться против Геннадия Головкина, однако мексиканец отказался от поединка. Канело сдал положительный доппинг-тест и был отстранен о боев.
На следующей неделе Альвареса ждет слушание по делу о двух проваленных допинг-тестах, которое и определит срок дисквалификации боксера.
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