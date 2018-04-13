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Сауль Альварес перенес операцию на колене

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Мексиканец с пользой дожидается слушаний по делу о допинге.
Сауль Альварес
Сауль Альварес

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес перенес операцию на правом колене.

"Мне пришлось пройти операцию по артроскопии для восстановления внутреннего бедренного хряща и устранить патологическую складку в моем правом колене. Спасибо за беспокойство! Через три-четыре недели я буду, как новый", - написал Альварес в Instagram.

Напомним, что 5-го мая в Лас-Вегасе Сауль Альварес должен был биться против Геннадия Головкина, однако мексиканец отказался от поединка. Канело сдал положительный доппинг-тест и был отстранен о боев. 

На следующей неделе Альвареса ждет слушание по делу о двух проваленных допинг-тестах, которое и определит срок дисквалификации боксера.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, операция
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