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Джошуа: Вероятно, следующим соперником будет Поветкин или Миллер

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Энтони Джошуа рассказал о вероятных соперниках.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что своей следующий бой, скорее всего, проведете против Джаррела Миллера или же Александра Поветкина.

"Скорее всего, следующим соперником будет Поветкин или Миллер. Как я слышал, с ними легче договориться. Миллер не из тех парней, которые будут отказываться от боя, ему нечего терять, и он с радостью воспользуется такой возможностью. Он более серьезен, чем Уайлдер, и он примет вызов.

Что касается Поветкина, то в случае, если мне удастся договориться о бое с Уайлдером, в WBA согласятся перенести обязательную защиту титула по версии WBA на 2019 год. У Уайлдера больше 40 поединков за плечами, и наш бой когда-нибудь должен случиться. Но вместе с тем моя карьера не крутится вокруг одного Уайлдера, это должно быть понятно", – приводит слова Джошуа BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

Ранее Джаррел Миллер заявил, что ни Энтони Джошуа, ни Деонтей Уайлдер его не впечатляют, и он готов их отправить в нокаут. 

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Александр Поветкин, Джаррелл Миллер
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