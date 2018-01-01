Фьюри: Уайлдер – лучший в куче д***ма из тяжеловесов

Тайсон Фьюри пожелал Энтони Джошуа хорошенько обогатиться.

Британец Тайсон Фьюри считает чемпиона WBC Деонтея Уайлдера – лучшим тяжеловесом в мире, а также пожелал Энтони Джошуа заработать в десять раз больше денег.

"Хочу поздравить Джошуа, он проделал хорошую работу, надеюсь он сможет зарабатывать в 10 раз больше денег, чем он зарабатывает сейчас.

Не могу дождаться, когда вернусь и докажу, что я лучший даже после стольких лет перерыва.

Думаю, что лучший в этой куче д***ма из тяжеловесов – Деонтей Уайлдер. Но он тоже уязвим, его можно побить", – приводит слова Фьюри ресурс BoxingScene.

Ранее стало известно, что Фьюри вернется на ринг 9-го июня боем в Манчестере, но соперник британца до сих пор неизвестен.

Также Фьюри заявил, что мечтает снова стать толстым, однако сейчас у него есть работа.

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