Головкин: Никто не желает со мной боксировать

Геннадий Головкин не может найти соперника, который заменит Сауля Альвареса.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA, WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин никак не может найти соперника, который заменил бы Сауля Альвареса.

"Конечно, я хочу проводить по 3-4 поединка в год, как это было раньше. Нынешняя ситуация для меня ужасна. Я теряю интерес к боксу. Мы потеряли бой с Альваресом 5 мая, в самую важную дату. Теперь никто не желает со мной боксировать. Я чувствую себя прекрасно и все еще активен. Я люблю этот вид спорта. Возможно, следующий поединок и не будет для таким важным, но все-таки это бой. Я люблю проводить бои", – приводит слова боксера ресурс sports.kz.

Напомним, что 5-го мая в Лас-Вегасе Головкин должен был биться против Сауля Альвареса, однако мексиканец отказался от поединка. Канело сдал положительный доппинг-тест и был отстранен о боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

Также появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку.

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