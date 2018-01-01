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Фьюри: Я наслаждался тем, что был толстым – было круто

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Тайсон Фьюри рассказал о своей жизни, когда находился вне ринга.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что снова хочет стать толстым в будущем, однако сейчас у него есть работы и ему нужно держать себя в форме.

"Когда ты находишься в процессе работы, то все протекает плавно. Но если у тебя каждый день Рождество, 365 дней подряд, это становится скучно.
Когда ты можешь выйти и делать что хочешь, когда хочешь, есть что хочешь пить что хочешь, то ни о чем уже не беспокоишься. Так было со мной на самом деле.

Я приобрел большую цепочку, большой бриллиантовый крест, который я привык надевать на шею и думал: "Да, сейчас я стал настоящим большим папочкой".

Я садился в свой большой Jeep с цепочкой на шее и без футболки. Я был толстый. Влияло ли это на мою уверенность в себе? Ни капли.

Я наслаждался тем, что был толстым. Это было круто. Это была часть моей жизни, и я надеюсь, что когда-то снова стану толстым. Но не сейчас. Сейчас у меня есть работа", – приводит слова Фьюри ресурс BoxingScene.

Напомним, что Фьюри запланировал свое возвращения в ринг на 9 июня. Поединок пройдет в Манчестере, однако соперник британца еще неизвестен.

Ранее сообщалось, что британец сбежал с интервью после вопроса о гомофобии.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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