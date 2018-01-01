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Фьюри сбежал с интервью после вопроса о гомофобии

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри покинул телеинтервью после того, как услышал вопросы о своих заявлениях на тему сексизма, гомофобии и антисемитизма.Фьюр.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
instagram.com/gypsyking101

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри покинул телеинтервью после того, как услышал вопросы о своих заявлениях на тему сексизма, гомофобии и антисемитизма.

Фьюри сказал, что он спортсмен и не собирается отвечать на такие вопросы, после чего покинул съемку. Интервью продлилось всего 32 секунды.

Напомним, в 2015 году Фьюри попал в скандал после резких высказываний о гомосексуалистах. 

Напомним, Фьюри вернется на ринг 9 июня.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, гомофобия
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