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Россия подала заявку на проведение боя Гассиев – Усик 22 июля

Комментариев: 1
Усик и Гассиев могут встретиться в России.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может пройти в России 22 июля. Как сообщает РИА Новости, Федерация бокса России уже подала заявку.

Отметим, что бой между Усиком и Гассиевым должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако в четверг официальный Twitter организаторов сообщил о переносе поединка на лето.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Россия, Саудовская Аравия, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  13.04.2018, 13:54
Оценка:  0
петенька
А в пуканчик они не хотят?
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