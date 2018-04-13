Россия подала заявку на проведение боя Гассиев – Усик 22 июля

Усик и Гассиев могут встретиться в России.

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может пройти в России 22 июля. Как сообщает РИА Новости, Федерация бокса России уже подала заявку.

Отметим, что бой между Усиком и Гассиевым должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако в четверг официальный Twitter организаторов сообщил о переносе поединка на лето.

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