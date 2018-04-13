Промоутер Деревяченко призвал Головкина отдать чемпионский пояс

Команда украинца продолжает настаивать на поединке с Геннадием Головкиным.

Известный американский промоутер Лу Дибелла, представляющий интересы украинского средневеса Сергея Деревянченко, считает, что Геннадий Головкин либо должен встретиться с украинцем, либо оставить свой пояс IBF вакантным.

"Поединок с Деревянченко – тяжелый бой для Головкина. И я не собираюсь их как-то за это осуждать. Даже больше, я с уважением отношусь к Головкину, его промоутеру Тому Леффлеру. Вы не услышите от меня плохого слова в их адрес. Я понимаю, что они сейчас в тяжелом положении, но сейчас им необходимо поступить правильно. Не хотите драться с Деревянченко? Ок. Без проблем. Но в таком случае отдайте титул. У вас остаются два или три титула. Тяжело двигаться во всех направления", - говорит Дибелла.

Вторит промоутеру и менеджер украинца Кит Коннолли.

"У меня четкие и строгие инструкции от Деревянченко. Моя задача — обезопасить его права, гарантировать ему титульный поединок. Головкин хочет провести бой 5 мая? Отлично! Сергей готов драться.

Меня удивляет, когда Головкин заявляет, что не может подыскать себе оппонента. Может быть, он не там ищет? Следующий бой Головкин обязан провести с Деревянченко. Я уважаю Головкина, но права Деревянченко для меня всегду будут прежде всего", - говорит Деревянченко.

Напомним, изначально казахстанец Геннадий Головкин должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку.

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