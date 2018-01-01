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Головкин: Каждый день говорю промоутеру, чтобы дал мне бой

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Геннадий Головкин высказался по поводу ситуации, сложившейся вокруг его следующего боя.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Boxingscene.com

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин высказался по поводу ситуации, сложившейся вокруг его следующего боя.

"Я провожу тяжелые тренировки каждый день. Я хочу драться. Я каждый день говорю Тому: "Пожалуйста, я просто хочу драться. Дай мне бой... Невероятно. Просто сумасшедшая ситуация для бокса", - цитирует Головкина ESPN.

Напомним, изначально казахстанец должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин
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