Джошуа назвал свои условия на бой с Уайлдером

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер не могут определится с суммой гонораров за бой.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа назвал свои финансовые условия на бой против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.

"Если команда Уайлдера считает, что это бой на 100 миллионов долларов и собирается делить гонорар в пропорции 60:40, то я согласен на 50:50. Предложите мне 50 миллионов, и я подпишу контракт на бой с Деонтеем завтра же", – сказал Джошуа в комментарии Sky Sports.

Промоутер британца Эдди Хирн сделал первое предложения представителям Уайлдера о будущем бое в размере 12,5 миллионов долларов. В свою очередь, промоутер Деонтея высмеял подобную попытку представителей Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

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