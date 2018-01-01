Фьюри не считает действующих чемпионов лучшими боксерами дивизиона

Тайсон Фьюри прокомментировал свое возвращения в профессиональный бокс.

Непобежденный супертяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал свое возвращения на ринг, заявив что чемпионы в супертяжелом весе не являются лучшими боксерами дивизиона.

"Сейчас многие говорят, что являются лучшими, но это не так. Они не будут вызовами для меня. Они дикие ударники, так что я жду, чтобы встретится с ними.

Скажу так, я намного, намного легче, чем был до этого. Если бы Уоррен попросил меня драться в эти выходные, то я готов. Я лучше, чем был до этого", – приводит слова Фьюри ресурс BoxingScene.

Добавим, что Энтони Джошуа владеет титулами по версии WBA Super, IBO, IBF и WBO. Еще один чемпионский пояс у Деонтея Уайлдера. Американец – чемпион по версии WBC.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что не может долго ждать возвращения в бокс Тайсона Фьюри, призвав своего соотечественника решится на этот шаг.

Кроме того, Тайсон Фьюри назвал бой Джошуа и Паркера кучей д***ма.

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