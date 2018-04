Официально: поединок Усика с Гассиевым перенесли

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев перенесли на лето. Об этом сообщили на своей странице в Twitter организаторы турнира.

“Cейчас мы финализируем даты и арены для наших летних финалов. Это крупные бои и мы хотим, чтобы все было правильно“, – идется в сообщении.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2