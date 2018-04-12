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Официально: поединок Усика с Гассиевым перенесли

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Финальный поединок WBSS состоится летом.
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев
twitter.com/MichaelBensonn

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев перенесли на лето. Об этом сообщили на своей странице в Twitter организаторы турнира. 

“Cейчас мы финализируем даты и арены для наших летних финалов. Это крупные бои и мы хотим, чтобы все было правильно“, – идется в сообщении. 

Напомним, что финал WBSS должен был состоятся 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Гассиев состоится в России, если Саудовская Аравия не сможет принять поединок.

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Теги: бокс, WBSS, Александр Усик, Мурат Гассиев
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