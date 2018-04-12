Официально: поединок Усика с Гассиевым перенесли

Финальный поединок WBSS состоится летом.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев перенесли на лето. Об этом сообщили на своей странице в Twitter организаторы турнира.

“Cейчас мы финализируем даты и арены для наших летних финалов. Это крупные бои и мы хотим, чтобы все было правильно“, – идется в сообщении.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

Напомним, что финал WBSS должен был состоятся 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Гассиев состоится в России, если Саудовская Аравия не сможет принять поединок.

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