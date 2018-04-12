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Далакян – о бое с Тайеном: Я буду относиться к нему, как к топовому боксеру

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Артем Далакян рассказал о сильных сторонах своего будущего соперника, Сирачаи Тайена.
Артем Далакян
Артем Далакян
Boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян относится к Сирачаи Тайену, как к топовому боксера, однако еще не начинал конкретную подготовку к бою.

"Уже идет подготовка. Просто сейчас я плавно подхожу ко всему этому процессу. Ну а уже ближе к бою, примерно за два месяца, начнется конкретная подготовка, спарринг-партнеры приедут, и будем уже со всей серьезностью к этому идти.

Это серьезный соперник. К нему нужно очень серьезно относится. Он бьющий и дышит хорошо – я смотрел его бои. Нельзя расслабляться и говорить, что он слабый соперник. Я буду относиться к нему так же, как и к Вилории, как к топовому боксеру, и готовиться на сто процентов.

Бой в Киеве? Я благодарен президенту Юрию Рубану, что он сделал это возможным, что он реализует это все. Я рад, что буду первым, кто отстаивает свой титул чемпиона мира в Киеве", – приводит слова Далакяна ресурс XSPORT.

Добавим, что Артем Далакян проведет свою первую защиту чемпионского титула против Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО). Поединок запланирован на 17 июня и пройдет в Киеве.

Напомним, Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в феврале 2018 года в США, победив опытного американца Брайана Вилорию.

Ранее Далакян заявил о намерении объединить чемпионские пояса.

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Теги: бокс, Артем Далакян
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