Фьюри определился с датой возвращения на ринг

Непобежденный супертяжеловес Тайсон Фьюри официально вернется на ринг. Британец будет сотрудничать с промоутером Френком Уорреном, а также заключил контракт на первый поединок.

Как сообщает ресурс Boxing Scene, возвращения Фьюри на ринг после длительного перерыва состоится 9-го июня в Манчестере. Правда, соперник британца до сих пор неизвестен, однако промоутер заявил, что этот вопрос решится в ближайшее время.

HE’S BACK!!! 👑



Delighted to announce @tyson_fury has signed a promotional deal with us.



June 9th at the @ManchesterArena is the first step back to reclaiming what is rightfully his.



Get ready because #HesBack



🎟 Tickets on sale TODAY via https://t.co/5V6hG6jam8 pic.twitter.com/8p3B83IXYM