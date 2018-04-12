Линарес заверил в своей победе над Ломаченко

Хорхе Линарес продолжает подготовку к бою против Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес уверяет, что из-зо дня в день прогрессирует во время подготовки к бою с Василием Ломаченко, а также заявил, что уверен в своей победе над украинцем.

"Я чувствую себя все более и более счастливым, я все веселее и веселее, все увереннее, что смогу добиться этой победы, потому что я верю в себя, в свой угол, в свою подготовку – во все, что меня окружает. Изо дня в день, каждый день я работаю все усерднее и усерднее, обучаюсь чему-то новому, становлюсь быстрее и умнее. Это то, что мне нравится, я получаю удовольствие от подготовки.

Конечно, мне пришлось ко многому привыкать, потому что на этот раз я обитаю и готовлюсь не в Японии практически на уровне моря, а тренируюсь в горах на 9 000 футах над уровнем моря. Однако, у нас все хорошо, и мы ежедневно проделываем хорошую работу, после чего я чувствую себя более мотивированным. Для моей дочери, моей семьи, моей команды", – приводит слова Линареса ресурс vringe.com со ссылкой на ESPN Deportes.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее сообщалось, что Ломаченко показал капу, с которой будет драться против Линареса.

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