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Линарес заверил в своей победе над Ломаченко

Комментариев: 2
Хорхе Линарес продолжает подготовку к бою против Василия Ломаченко.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес уверяет, что из-зо дня в день прогрессирует во время подготовки к бою с Василием Ломаченко, а также заявил, что уверен в своей победе над украинцем. 

"Я чувствую себя все более и более счастливым, я все веселее и веселее, все увереннее, что смогу добиться этой победы, потому что я верю в себя, в свой угол, в свою подготовку – во все, что меня окружает. Изо дня в день, каждый день я работаю все усерднее и усерднее, обучаюсь чему-то новому, становлюсь быстрее и умнее. Это то, что мне нравится, я получаю удовольствие от подготовки.

Конечно, мне пришлось ко многому привыкать, потому что на этот раз я обитаю и готовлюсь не в Японии практически на уровне моря, а тренируюсь в горах на 9 000 футах над уровнем моря. Однако, у нас все хорошо, и мы ежедневно проделываем хорошую работу, после чего я чувствую себя более мотивированным. Для моей дочери, моей семьи, моей команды", – приводит слова Линареса ресурс vringe.com со ссылкой на ESPN Deportes.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее сообщалось, что Ломаченко показал капу, с которой будет драться против Линареса.

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Теги: бокс, Хорхе Линарес, Василий Ломаченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.04.2018, 19:42
Оценка:  0
гость
Если по серьезному то Линарес вломит Ломаченке пи зды. но бой будет продан..уже это фуфло смотреть не интересно стало..
гость  (аноним)  12.04.2018, 19:27
Оценка:  -1
гость
Все вы так говорите. а потом сдадите бой за деньги.. Как это было у клячкина сплошные договорняки..Взял бы и отхуярил этого сопляка как нужно. тогда бы и говорил..а потом Вася будет пиариться какой я крутой боксер..
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