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Ломаченко показал капу, с которой будет драться против Линареса

Комментариев: 2
Василий показал болельщикам фирменную капу.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) поделился с подписчиками в своем Instagram новым фото. 

Украинец показал свою новую капу, с которой будет драться в ближайшем бою против венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО). 

Ранее Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом.  

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.04.2018, 11:51
Оценка:  0
гость
Эта капа может вылететь вместе с челюстями.
Peyot    12.04.2018, 11:30
Оценка:  0
Peyot
интересно если ломаченко покажет трусы в которых потел весь день в зале СМИ про это тоже статью напишут?
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