Ломаченко показал капу, с которой будет драться против Линареса
Василий показал болельщикам фирменную капу.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) поделился с подписчиками в своем Instagram новым фото.
Украинец показал свою новую капу, с которой будет драться в ближайшем бою против венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).
Ранее Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом.
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