Американец Андраде вместе с Деревянченко хотят отобрать у Головкина пояс

Команды боксеров решили надавить на IBF, чтобы заставить отобрать пояс.

Команда небитого американского средневеса Деметриуса Андраде (25-0, 16 КО) присоединилась к команде украинца Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО с целью надавить на Международную федерацию бокса (IBF) и вынудить организацию заставить чемпиона казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) провести следующим бой с обязательным претендентом Деревянченко или же освободить титул. Команда американца не против, чтобы вакантный титул разыграли Деревянченко и Андраде.

"После того, как сорвался бой Головкин−Альварес II, пришел черед обязательной защиты по линии IBF. Сергей работал всю жизнь на то, чтобы завоевать право на чемпионский поединок. Я сделаю всеот меня зависящее, чтобы защитить права моего подопечного.

Я уверен, что с юридической точки зрения правда — за нами. Сергей готов драться с Головкиным. Если тот выберет другого оппонента, IBF следует лишить Головкина чемпионского титула. Мы примем бой за вакантный титул. Не важно, кто будет претендентом", - заявил менеджер украинца Кит Коннолли.

"Сейчас у нас выжидательная позиция. Смотрим, чем закончится эпопея с поиском соперника Головкину. Если все пойдет так, как мы задумали, то вскоре Деревянченко и Андраде поборются за вакантный титул IBF. К такому поединку есть серьезный интерес, в т.ч. от телеканала ESPN", - говорит Мэтт Роуленд из промоутерской компании Banner Promotions, сотрудничающей с Андраде.

Ранее сообщалось, что Головкин может не выйти в ринг 5 мая.

Напомним, изначально казахстанец должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!