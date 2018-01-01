Судьба боя Стивенсона и Джека зависит от Альвареса

Элайдер Альварес хочет денег и гарантии стать следующим соперником победителя боя Стивенсон – Джек.

Менеджер колумбийского боксера Элейдера Альвареса, Стефан Лепин, заявил, что запланированный на 19 мая бой Адониса Стивенсона и Баду Джека состоится только в том случае, если Альварес, обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе, получит денежные отступные и гарантии.

Альварес хочет получить миллион долларов отступных, а также письменные гарантии, что именно он станет следующим соперником победителя боя Стивенсона и Джека.

Ивон Мишель, чья компания продвигает Стивенсона и Альвареса, признал, что соглашение с Альваресом должно быть достигнуто, прежде чем он сможет начать продвигать поединок Стивенсон-Джек. Билеты в продажу еще не поступили.

Стоит отметить, что украинец Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира и именно он должен встретиться с победителем боя Стивенсон – Джек за полноценный титул.

Ранее промоутер украинца Боб Арум заявил, что его клиент не будет сидеть год без боксерских поединков пока ждать боя за титул WBC.

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