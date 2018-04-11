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Дюбеф: Бой Пакьяо с Ломаченко будет организовать проще, чем поединок Мэнни с Кроуфордом

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Глава Top Rank cчитает, что бой Ломаченко против Пакьяо будет зрелищным.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, который представляет интересы Василия Ломаченко, заявил, что бой украинца против Мэнни Пакьяо будет организовать легче, нежели поединок филиппинца против Теренса Кроуфорда.

"Кроуфорд хорош в полусреднем весе, но к такому бою нет никакого интереса со стороны Мэнни Пакьяо, ему неинтересен полусредний вес. Думаю, Теренс слишком крупный, а Мэнни будет сгонять вес. Так что бой Пакьяо с Василием Ломаченко организовать будет проще. Если этот бой состоится, то будет невероятное зрелище для болельщиков", – приводит слова Дюбефа ресурс Чемпионат, ссылаясь на World Boxing News. 

Ранее сообщалось, что бой Пакьяо и Ломаченко может состоятся осенью. Также промоутер Ломаченко ведет переговоры о бое Василия против Джервонты Дэвиса. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд
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