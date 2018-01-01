Бой Усик – Гассиев должен проходить на нейтральной территории – промоутер

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine готов рассмотреть любые варианты во всем мире для проведения боя Усик – Гассиев.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, который представляет интересы Александа Усика заявил, что бой украинца с Муратом Гассиевым в финале WBSS должен пройти на нейтральной территории.

"Пока нет никакой конкретной информации, мы только ожидаем ее от организаторов. Нам бы очень хотелось знать о дате и места боя уже на этой неделе. Для нас принципиально, чтобы были выдержаны интересы обоих бойцов.

В данном случае – бой должен проходить на нейтральной территории. Мы готовы рассматривать варианты во всем мире", – сказал Красюк в комментарии ресурсу Tribuna.com.

Напомним, что бой Усика и Гассиева должен был пройти 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Гассиев состоится в России, если Саудовская Аравия не сможет принять поединок.

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