После победы над Кличко популярность Джошуа в США резко выросла

Генеральный менеджер американского телеканала Showtime заинтересован в бое Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Генеральный менеджер американского телеканала Showtime Стивен Эспиноза рассказал, что победа Энтони Джошуа над Владимиром Кличко подняла популярность британца в США.

"После победы Джошуа над Владимиром Кличко существует большой спрос на него со стороны американских поклонников бокса. Он не был популярен в США, но после этой битвы произошел резкий скачок интереса к нему", – приводит слова Эспинозы ресурс klitschko-brothers.com.

Также функционер заявил о заинтересованности в поединке Энтони Джошуа и Деонтея Уайдера.

"Мы заинтересованы в этом бое. Мы предложили его организовать и являемся ключевым элементом переговоров. Не сомневаюсь, что эта битва произойдет. Это может быть следующий бой для обоих боксеров, второй поединок или встреча весной 2019 года", – подытожил Эспиноза.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Промоутер Уайлдера высмеял первое предложение Хирна по бою против Энтони Джошуа.

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