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Стало известно, при каких обстоятельствах бой Усик – Гассиев состоится в России

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Усик и Гассиев встретятся в России, если Саудовская Аравия будет не готова принять бой.
Усик и Гассиев встретятся в России, если Саудовская Аравия будет не готова принять бой
Усик и Гассиев встретятся в России, если Саудовская Аравия будет не готова принять бой
facebook.com/pg/WBSuperSeries

Финал Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев может принять России, если окажется, что Саудовская Аравия не готова принять бой. 

"Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправится в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдется примерно в 20-25 миллионов долларов – это вся организация и гонорары спортсменов", – сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев в комментарии Тасс.

Напомним, что бой Усик – Гассиев изначально был запланирован на 11 мая и должен был состоятся в Джидде (Саудовская Аравия). Однако украинец заявил, что дата его встречи с Гассиевым еще неизвестна. 

Ранее Мурат Гассиев заявил, что его план на бой с Усиком – это победить.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, WBSS
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