Беринчик прекратил сотрудничество с Ватаманюком
Денис Беринчик записал видеообращение к болельщикам.
Денис Беринчик (8-0, 5 КО) объявил о прекращении работы с тренером Сергеем Ватаманюком. Об этом украинский боксер сообщил в своем Instagram.
"Спешу сообщить новость, что наши пути с тренером расходятся. Теперь у меня своя дорога, и будет новый тренер", - сообщил Беринчик в своем видеообращении.
Ранее Беринчик рассказал, как Усик изменил его жизнь.
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