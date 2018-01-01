Сондерс: Мне интересен только бой с Головкиным

Британец заявил, что после ближайшей защиты хочет объединить титулы.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин является единственным соперником, интересующим обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса.

"Головкин заявляет, что хочет объединить титулы, но и у меня ровно та же самая цель. Я готов сразиться с Геннадием и могу сказать прямо, что мне интересен только бой с Головкиным и ни с кем другим", – приводит слова британца BoxingScene.

Ранее сообщалось о том, что бой Геннадия Головкина 5 мая находится под угрозой отмены.

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