Хижняк: Горжусь, что встал в один ряд с Усиком и Ломаченко

Лучший спортсмен Украины 2017 Александр Хижняк дал эксклюзивный комментарий iSport.ua.

Украинский боксер Александр Хижняк выдал невероятный 2017 год – он завоевал золотые медали на двух главных соревнованиях: в июне на "домашнем" чемпионате Европы в Харькове, а в сентябре – на чемпионате мира в Гамбурге. На каждом из турниров Хижняк также был признан лучшим боксером "вне категорий".

Кроме того, в активе 22-летнего спортсмена победы на молодежном и взрослом чемпионате Украины и чемпионате Европы U-22. В итоге Хижняк установил рекорд Украины по количеству титулов за год.

В результате он был признан лучшим аматором в мире. Не удивительно, что и на церемонии Героев спортивного года 2017 именно его признали лучшим украинским спортсменом года.

- Александр, как спалось перед церемонией?

- Спалось хорошо. Спал крепко, без лишних эмоций и волнений.

- 2017 год выдался успешным для Вас и как результат – постоянные награды и поздравления. Еще не устали от этого?

- У меня не только этот год был успешным. На протяжении всей карьеры я регулярно получаю награды. Но действительно, 2017 год был самым успешным и я получил больше всего наград. Это не может не радовать. До сегодняшнего дня продолжаю получать поздравления и награды. Эмоции хорошие и настроение хорошее. Нет, от этого я не устал – это приятная часть работы.

- Костюм на церемонию долго выбирали?

- У меня есть несколько костюмов. Этот выбирал не долго – тот, что висел ближе ко мне, тот и надел.

- Изучали, кто до вас получал награду Героев спортивного года?

- Нет, не изучал.

- Трижды Василий Ломаченко и раз Александр Усик. Приятно встать в один ряд с ними?

- Это большое достижение для нашего вида спорта. Я горжусь этим, ведь я очень восхищаюсь этими боксерами и горжусь их результатами и достижениями.

- Какие у Вас планы на год, ведь согласно календарю, нет ни чемпионата мира, ни Европы?

- Все планы зависят от тренера. За эти вопросыотвечает мой отец, как личный тренер, а также главный тренер сборной. План подготовки к соревнованиям и глобально к Олимпиаде они решают сами и согласовывают между собой.

- Ранее анонсировалось ваше участие в международном турнире в Харькове в апреле. Известно, кто станет соперниками в Вашем весе?

Я не знаю, кто приедет, не видел составов. Кто бы не приехал, с каждым буду боксировать, ведь нужно проводить бои, набираться мастерства и повышать количество побед.

Виталий Володько, iSport.ua