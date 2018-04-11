Переключиться на мобильную версию

Головкин может не выйти в ринг 5 мая

Комментариев: 1
Бой Геннадия Головкина 5 мая находится под угрозой отмены.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин, у которого на 5 мая в США запланирован поединок, может остаться без боя из-за того, что для него не могут найти соперника, сообщает BoxingScene.

Организаторы вечера профессионального бокса до сих пор не могут найти соперника для обладателя титулов.

Судьба боя определится в течение сегодняшнего дня (11 апреля).

Напомним, изначально казахстанец должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Геннадий Головкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.04.2018, 13:22
Оценка:  0
гость
а Деревянченко?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь