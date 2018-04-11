Головкин может не выйти в ринг 5 мая

Бой Геннадия Головкина 5 мая находится под угрозой отмены.

Чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин, у которого на 5 мая в США запланирован поединок, может остаться без боя из-за того, что для него не могут найти соперника, сообщает BoxingScene.

Организаторы вечера профессионального бокса до сих пор не могут найти соперника для обладателя титулов.

Судьба боя определится в течение сегодняшнего дня (11 апреля).

Напомним, изначально казахстанец должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что готов драться с любым соперником.

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