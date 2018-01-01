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Уайт: Я бы предпочел вариант с Поветкиным

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Диллиан Уайт поделился карьерными планами.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

"На данный момент все находится в подвешенном состоянии. Вариантов очень много. Это и встреча с Уайлдером, и реванш с Джошуа, и элиминатор с Пулевым. Кроме того, WBA хочет, чтобы я провел встречу с чемпионом их организации по версии Regular. Что касается потенциального поединка с Поветкиным, то это интересный вариант. Сейчас у него нет шансов получить бой с Джошуа, так почему бы нам не провести своеобразный элиминатор?

Он выигрывал Олимпиаду, а единственное поражение потерпел от Владимира Кличко. Я говорил с ним и его менеджером после того, как он нокаутировал Прайса. Наша встреча была бы очень привлекательной для фанатов. Вариант с Пулевым тоже хорош, но я бы предпочёл Александра. Впрочем, если Кубрат хочет нашего поединка, то я готов", – цитирует Диллиана Уайта BoxingScene.

Ранее британский боксер возмутился поведением Александра Поветкина, который не захотел проводить с ним поединок.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс, Александр Поветкин, Кубрат Пулев
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