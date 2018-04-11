Стала известна предложенная сумма гонорара Уайлдера за бой с Джошуа

Деонтей Уайлдер не согласился на предложенный вариант.

Команда Энтони Джошуа сделала предложение обладателю титула WBC Деонтею Уайлдеру в размере 12,5 миллионов долларов за объединительный поединок. При этом предложение не включает разделение прибыли от продажи билетов и продажи трансляций в системе Pay-Per-View в Великобритании.

Контракт был отправлен с условием принятия решения в течение 48 часов, по истечении которых Хирн начнет переговоры с представителями российского боксера Александра Поветкина.

"Это в пять раз больше, чем Уайлдер заработал за любой свой бой. Это предложение не подлежит обсуждению. Если Уайлдер не хочет этого боя, мы позаботимся о наших обязательных соперниках и вернемся к переговорам с Уайлдером в декабре или январе следующего года", - заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Команда "Бронзового бомбардировщика" отказалась принять эти условия. Все дело в том, что по предварительным оценкам бой Джоуша - Уайлдер может принести от 50 до 100 миллионов долларов и предложенная сумма гонорара никак не вписывается в схему разделения 60 на 40, с которой согласен американец.

"Уайлдер говорит о распределении прибыли от 60 до 40 в нашу пользу, но это не отражает маркетинговый вклад, который они оба делают для дуэли. Уайлдер должен принять наше предложение или в своем бою заработает в десять раз меньше, чем мы предлагаем", - добавил Хирн.

Ранее промоутер Уайлдера высмеял первое предложение Хирна.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

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