Переключиться на мобильную версию

Американский боксер намекнул на свой бой с Головкиным

Комментариев: 0
Ванес Мартиросян даже успел сделать взвешивание за 30 дней до боя.
Ванес Мартиросян
Ванес Мартиросян
BoxingScene.com

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян отреагировал на новость о его возможном бое с Геннадием Головкиным.

На официальной странице в Instagram через Storys Мартиросян опубликовал видео с подписью "Мне позвонили сегодня. Сделал лимит 30-дневного взвешивания. Большой бой".

Кроме этого, Мартиросян опубликовал скриншот новости о возможном бое с Головкиным с хэштегом #GGGvsVNM, отметив профили казахстанца и его промоутера Тома Леффлера, а также телеканал HBO и ряд изданий о боксе.

При этом, накануне боксерские организации отклонили кандидатуру Мартиросяна, как возможного соперника Головкина.

Напомним, изначально Головкин должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Соперником Геннадия мог стать Хайме Мунгуйя, но Спортивная комиссия штата Невада не допустила к бою мексиканского проспекта, сославшись на то, что у него недостаточно опыта проведения полноценных 12-раундовых встреч и выступлений в среднем весе.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь