Американский боксер намекнул на свой бой с Головкиным

Ванес Мартиросян даже успел сделать взвешивание за 30 дней до боя.

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян отреагировал на новость о его возможном бое с Геннадием Головкиным.

На официальной странице в Instagram через Storys Мартиросян опубликовал видео с подписью "Мне позвонили сегодня. Сделал лимит 30-дневного взвешивания. Большой бой".

Кроме этого, Мартиросян опубликовал скриншот новости о возможном бое с Головкиным с хэштегом #GGGvsVNM, отметив профили казахстанца и его промоутера Тома Леффлера, а также телеканал HBO и ряд изданий о боксе.

При этом, накануне боксерские организации отклонили кандидатуру Мартиросяна, как возможного соперника Головкина.

Напомним, изначально Головкин должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Соперником Геннадия мог стать Хайме Мунгуйя, но Спортивная комиссия штата Невада не допустила к бою мексиканского проспекта, сославшись на то, что у него недостаточно опыта проведения полноценных 12-раундовых встреч и выступлений в среднем весе.

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