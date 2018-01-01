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Ведущие боксерские организации обсудили возможных соперников Головкина

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
BoxingScene.com

Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) провели совещание по следующему бою Головкина, назначенного на 5 мая.

Среди кандидатов на бой с Головкиным называется украинец Сергей Деревянченко, который является официальным претендентом на бой по линии IBF, но не его имя звучало основным.

"Да, Мартиросян был представлен Калифорнии как возможный соперник для Головкина, но он был отвергнут IBF, WBC и WBA в ходе телефонной конференции этим утром.

Потребуется поторговаться, чтобы сделать его соперником Головкина, но Мартиросян получил одобрение от Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC). Как и Гэри О'Салливан ранее.

Санкционирующие органы будут пытаться решить ситуацию Головкина в ходе вечерней конференции. Об этом сказал президент WBC Маурисио Сулейман", - сообщил журналист Los Angeles Times Ланс Пагмайер в twitter.

Напомним, изначально Головкин должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Соперником Геннадия мог стать Хайме Мунгуйя, но Спортивная комиссия штата Невада не допустила к бою мексиканского проспекта, сославшись на то, что у него недостаточно опыта проведения полноценных 12-раундовых встреч и выступлений в среднем весе.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс
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