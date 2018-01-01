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Промоутер Уайлдера высмеял первое предложение Хирна

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Команда американца не приняла первоначальные условия, предложение командой Джошуа.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Американский промоутер Лу ДиБелла, который представляет интересы чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера назвал смешным первый вариант контракта на бой с Энтони Джошуа.

Согласно неофициальным сообщениям, предложение, направленное промоутером Джошуа Эдди Хирном, позволило бы заработать Уайлдеру как минимум 10 миллионов долларов (более чем в три раза больше, чем рекордный гонорар американца).

Однако сообщается, что предложение не включает прибыль от продажи билетов и системы Pay-Per-View на Британских островах. На это лагерь Уайлдера не согласен.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

Также ранее стало известно, что переговоры о поединке Джошуа – Уайлдер начнутся на этой неделе.

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Теги: Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Деонтей Уайлдер, бокс
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